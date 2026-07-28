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Как в Калининграде отметили День крещения Руси

Фестиваль «Симфония народов» состоялся сегодня, 28 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде во вторник, 28 июля, на площади Победы у собора Христа Спасителя состоялся фестиваль национального единства «Симфония народов», приуроченный ко Дню крещения Руси. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, торжественную часть праздника открыл митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, от имени губернатора Алексея Беспрозванных к собравшимся обратился зампредседателя правительства Сергей Булычев. Он отметил, что наша сила — в единстве и любви к родной земле.

Состоялось чествование многодетных семей, выступление народных творческих коллективов, выступления религиозных и культурных объединений.

Работали национальные подворья, гости участвовали в играх и посещали интерактивные площадки.

День крещения Руси — государственная памятная дата России, установленная в 2010 году, приуроченная к провозглашению христианства как государственной религии в 988 году. Отмечается 28 июля — день памяти равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси.

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