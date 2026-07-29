Великобритания в очередной раз пообещала отправить свои войска на Украину, однако реальные шаги за декларациями не следуют. Новый премьер-министр Энди Бернэм заявил, что страна готова направить военных после заключения мирного соглашения «для укрепления безопасности в долгосрочной перспективе». Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл истинные мотивы Лондона и рассказал о катастрофических последствиях.
По оценке эксперта, речь может идти о контингенте численностью от трёх до пяти тысяч человек, рассредоточенных вдоль линии боевого соприкосновения. Однако их миссия, по его словам, не будет иметь отношения к классическому миротворчеству.
«Заявление о намерении отправить войска руководство Британии делает уже не в первый раз. Сейчас об этом заявил премьер-министр Энди Бернэм, а ранее подобное говорил его предшественник Стармер. Однако каждый раз дальше слов дело не заходит, потому что за заявлением должны следовать конкретные действия, запускающие военный механизм. Примерное количество — контингент от трёх до пяти тысяч человек. Они будут рассредоточены по всей территории страны вдоль линии боевого соприкосновения и станут работать на затягивание боевых действий и подготовку ВСУ к новым столкновениям», — заявил Липовой.
Скрытой же целью Лондона генерал-майор назвал попытку взять под протекторат Западную Украину на случай, если центральная и южная части страны перейдут под российский контроль.
«В данной ситуации скрытой целью может быть только взятие под протекторат Западной Украины. Это регион, который легче поддается манипуляции сознанием местного населения. На тот случай, если центральная и южная часть Украины перейдет именно под российский контроль, они попытаются оккупировать западные области под видом миротворцев и защиты конституционного строя», — подчеркнул собеседник издания.
Он также предупредил, что любой британский военнослужащий, пересекший украинскую границу, автоматически превратится в приоритетную цель для российских ракетных ударов. В Лондоне, по мнению Липового, осознают политические последствия уничтожения своих солдат, однако продолжают провокационную риторику.
«Бернэм прекрасно понимает, как и его предшественники: как только английские подразделения зайдут на территорию Украины, они станут законной военной целью для России. Британское общество никогда не простит своему руководству уничтожение их солдат нашими ракетами. Что касается состава — это профессиональные военные под эгидой мандата “голубых касок”. Они могут расположиться на западе страны, вооружившись стрелковым оружием и бронетехникой для выполнения функций наблюдения. Но мы все знаем, что за этим стоит очередная провокация с целью дать киевскому режиму передышку для перегруппировки ВСУ», — объяснил Липовой.
В заключение генерал-майор подчеркнул, что ключевые условия для ввода войск сегодня полностью отсутствуют.
«Для этого необходимо соблюдение ряда требований, которые сейчас никто даже не рассматривает: гарантии безопасности и, самое главное, соглашение обеих сторон — и России, и Украины. Пока это лишь пустые заявления и не более того», — резюмировал эксперт.