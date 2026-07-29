Британцы готовят мощный удар по Зеленскому: главная новость СВО 29 июля

«Заявление о намерении отправить войска руководство Британии делает уже не в первый раз. Сейчас об этом заявил премьер-министр Энди Бернэм, а ранее подобное говорил его предшественник Стармер. Однако каждый раз дальше слов дело не заходит, потому что за заявлением должны следовать конкретные действия, запускающие военный механизм. Примерное количество — контингент от трёх до пяти тысяч человек. Они будут рассредоточены по всей территории страны вдоль линии боевого соприкосновения и станут работать на затягивание боевых действий и подготовку ВСУ к новым столкновениям», — заявил Липовой.