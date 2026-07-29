В Норильске школьницу будут судить за участие в дропперской схеме

По данным надзорного ведомства, в декабре 2025 года школьница нашла в TikTok комментарий с предложением о работе. После перехода по ссылке общение продолжилось в мессенджере. Неизвестный куратор предложил ей принимать деньги на банковскую карту, переводить их дальше по указанным реквизитам и оставлять себе процент. Девушка согласилась.