В Норильске школьницу будут судить за участие в дропперской схеме

В Норильске перед судом предстанет 17-летняя местная жительница, которую обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным надзорного ведомства, в декабре 2025 года школьница нашла в TikTok комментарий с предложением о работе. После перехода по ссылке общение продолжилось в мессенджере. Неизвестный куратор предложил ей принимать деньги на банковскую карту, переводить их дальше по указанным реквизитам и оставлять себе процент. Девушка согласилась.
С 25 по 27 декабря на ее карту поступило около 100 тыс. рублей. Деньги приходили несколькими переводами, после чего школьница через мобильное приложение отправляла их на номера телефонов и карты незнакомых людей. За три дня она получила 3 тыс. рублей вознаграждения.
Позже банковскую карту заблокировали, а куратор удалил переписку. Следствие установило, что на счет девушки поступали деньги обманутых граждан. Прокуратура Норильска утвердила обвинение по ч. 4 ст. 187 УК РФ. Уголовное дело рассмотрит Норильский городской суд.