В Ростове молодая наркозакладчица получила восемь с половиной лет колонии

В 2024 году девушка, которой в тот момент исполнился лишь 21 год, добровольно вошла в состав группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств. Она выполняла в ней роль розничного курьера (закладчика) и организовала не менее 18 тайников с запрещенными веществами для последующей продажи.