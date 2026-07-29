Ветерану из Калининграда Валентине Шабановой исполнилось 100 лет

Валентина Николаевна начала трудиться ещё в детстве — в седьмом классе она разносила почту по сёлам. В годы войны женщина также работала почтальоном. После победы Валентина Николаевна встретила будущего супруга, трудилась разнорабочей и штукатуром-маляром на предприятиях.