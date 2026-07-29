Ветерану из Калининграда Валентине Шабановой исполнилось 100 лет. Труженица тыла родилась в Алтайском крае. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного правительства.
Валентина Николаевна начала трудиться ещё в детстве — в седьмом классе она разносила почту по сёлам. В годы войны женщина также работала почтальоном. После победы Валентина Николаевна встретила будущего супруга, трудилась разнорабочей и штукатуром-маляром на предприятиях.
В Калининградскую область ветеран переехала в 2014 году. Здесь живут её родные и близкие люди.
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