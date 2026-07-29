Сыгравшего Серкана Болата актера Керема Бюрсина доставили в полицию

Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь», был доставлен в прокуратуру для дачи показаний.
Стамбульская генеральная прокуратура ведет расследование в отношении предполагаемой преступной организации под названием Ahbap. Следствие проверяет версию о том, что артист может быть связан с этой структурой в качестве ее участника или информатора.
Помимо Керема Бюрсина, повестки в прокуратуру получили и другие известные артисты, включая Берну Ладжин, Эду Эдже, Фарах Зейнеп Абдуллу и Ирем Хелваджиоглу. Всем им предстоит ответить на вопросы следователей. В случае предоставления ложных сведений подозреваемым грозит уголовная ответственность, передает Sabah.
До этого стало известно, что победительницу конкурса «Мисс Турция — 1999» Айше Хатун Онал тоже задержали в Стамбуле по делу о наркотиках. По данным следствия, доказательства вины девушки получили благодаря слежке за ней, а также анализу публикаций в ее соцсетях.
Кроме того, в начале апреля был задержан и турецкий актер Бурак Дениз. Позже стало известно, что результаты теста на наркотические вещества у артиста оказались положительными.