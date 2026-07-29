Над Россией уничтожили 150 украинских дронов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Средства ПВО за 12 часов уничтожили 150 украинских беспилотников над регионами РФ, сообщило Минобороны России.
«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Республики Крым, Республики Удмуртия, Краснодарского края, Пермского края и над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.
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