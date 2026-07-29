Андрей Григорьев-Апполонов показал свое детское фото

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев‑Апполонов опубликовал в личном блоге свою детскую фотографию и сравнил ее с тем, как он выглядит сейчас.
Детство артиста прошло в Сочи. Тогда он занимался настольным теннисом, танцевал брейк‑данс и учился игре на фортепиано в музыкальной школе.
Публикация Григорьева‑Апполонова стала частью флешмоба mini you — you now, который набирает популярность в социальных сетях. Его поддержал и российский певец Сергей Лазарев, который показал фотографию, где он запечатлен в юном возрасте в школьной форме. Ниже исполнитель прикрепил снимок, на котором он предстал в костюме.
9 июля актер Мэттью Макконахи опубликовал редкую фотографию со своим старшим сыном Леви в честь его 18-летия. На снимке мужчины позируют в похожих образах — в джинсах и рубашках.
1 июля супруга поэта Стаса Костюшкин Юлия опубликовала снимок с их 19-летним сыном Богданом, который с отличием завершил обучение в Киноколледже № 40. Для церемонии вручения дипломов он выбрал белую блузу с эффектным жабо, которую дополнил бордовым жилетом с узором и свободными брюками.