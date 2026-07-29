Андрей Григорьев-Апполонов показал свое детское фото

Публикация Григорьева‑Апполонова стала частью флешмоба mini you — you now, который набирает популярность в социальных сетях. Его поддержал и российский певец Сергей Лазарев, который показал фотографию, где он запечатлен в юном возрасте в школьной форме. Ниже исполнитель прикрепил снимок, на котором он предстал в костюме.