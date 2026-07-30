Два дома на 478 квартир введено в эксплуатацию в Филимонковском районе

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод двух корпусов общей площадью более 35 тыс. кв. м. Из них жилая часть превышает 24 тыс. кв. м: в первом доме расположено 255 квартир, во втором — 223. Реализация недвижимости велась под контролем комитета в соответствии с федеральным законом о долевом строительстве с использованием счетов эскроу. Кроме того, инспекторы проверяли каждый этап возведения зданий — от фундамента до отделки», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, чьи слова приводит пресс-служба.