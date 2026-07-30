Два дома на 478 квартир введено в эксплуатацию в Филимонковском районе

«Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод двух корпусов общей площадью более 35 тыс. кв. м. Из них жилая часть превышает 24 тыс. кв. м: в первом доме расположено 255 квартир, во втором — 223. Реализация недвижимости велась под контролем комитета в соответствии с федеральным законом о долевом строительстве с использованием счетов эскроу. Кроме того, инспекторы проверяли каждый этап возведения зданий — от фундамента до отделки», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, чьи слова приводит пресс-служба.
Сообщается, что в ближайшее время застройщик приступит к процедуре передачи ключей участникам долевого строительства. Для удобства будущих собственников используется чат-бот, с помощью которого можно проверить пакет документов и оформить электронную подпись. После приемки квартиры заявление на регистрацию права собственности будет направлено автоматически.
Согласно материалу, на первых этажах жилых корпусов предусмотрены помещения для объектов коммерческой инфраструктуры, сквозные входы и колясочные, организованы зоны ожидания. Каждая секция оборудована двумя скоростными лифтами. На подземном уровне размещено 79 кладовых для сезонного хранения вещей. Во внутреннем дворе выполнено комплексное озеленение, установлены скамейки, проложены пешеходные дорожки, смонтировано наружное освещение. Спортивные и детские площадки оснащены игровыми и тренировочными комплексами.