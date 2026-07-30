«Золото Балтики»: в Музее Мирового океана открылась новая выставка

В выставочном центре «Пакгауз» Музея Мирового океана 29 июля открылась выставка «Золото Балтики», приуроченная к 80-летию Калининградской области и посвящённая янтарю (6+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«“Золото Балтики” представляет уникальные природные образцы янтаря и его художественное воплощение. Центральное место на выставке занимает коллекция женских костюмов с янтарём, созданная калининградским художником-модельером Светланой Гнатуш. Интересно, что первая выставка её работ открылась в Музее Мирового океана 30 лет назад», — рассказывают в музее.
Вдохновением для модельера послужили образы древнерусских костюмов, поэзия Александра Пушкина, полотна Николая Рериха, музыка Игоря Стравинского и танцы «Русских сезонов» Сергея Дягилева. «При этом в коллекции нет прямого цитирования народного костюма, скорее — намек на него. Художница собирала образы по крупицам, тщательно прорабатывая детали каждого изделия и обращаясь к историческому наследию страны», — отмечают в анонсе.
Выставка представляет наряды из шёлка и льна, авторские головные уборы и украшения из янтаря. В коллекции представлены вышитые душегреи, узорные сарафаны, передники-завесы, кокошники разных форм и украшения из натурального янтаря.
Выставка доступна для посещения до 8 ноября.