«Золото Балтики»: в Музее Мирового океана открылась новая выставка

Вдохновением для модельера послужили образы древнерусских костюмов, поэзия Александра Пушкина, полотна Николая Рериха, музыка Игоря Стравинского и танцы «Русских сезонов» Сергея Дягилева. «При этом в коллекции нет прямого цитирования народного костюма, скорее — намек на него. Художница собирала образы по крупицам, тщательно прорабатывая детали каждого изделия и обращаясь к историческому наследию страны», — отмечают в анонсе.