Лукашенко назвал свои требования к строительству жилья для белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал три главных требования при строительстве жилья и социальных объектов, передает БелТА.
В Бресте, где белорусский лидер находится с рабочей поездкой, глава государства высказался о требованиях к строительству социальных объектов и жилья.
Лукашенко подчеркнул, что строительство жилья и соцобъетов в Беларуси должно вестись без излишеств:
— Никаких дворцов быть не должно.
Глава республики отметил, что в строительстве следует придерживаться разумного подхода. А также следить, чтобы соцобъекты и жилье были функциональными и удобными для людей.
Еще Александр Лукашенко заявил, какой белорусский товар необходим, как хлеб.
Кроме того, белорусский президент сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать.