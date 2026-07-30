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Лукашенко назвал свои требования к строительству жилья для белорусов

Лукашенко озвучил главные требования для жилья и соцсобъетов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал три главных требования при строительстве жилья и социальных объектов, передает БелТА.

В Бресте, где белорусский лидер находится с рабочей поездкой, глава государства высказался о требованиях к строительству социальных объектов и жилья.

Лукашенко подчеркнул, что строительство жилья и соцобъетов в Беларуси должно вестись без излишеств:

— Никаких дворцов быть не должно.

Глава республики отметил, что в строительстве следует придерживаться разумного подхода. А также следить, чтобы соцобъекты и жилье были функциональными и удобными для людей.

Еще Александр Лукашенко заявил, какой белорусский товар необходим, как хлеб.

Кроме того, белорусский президент сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать.

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