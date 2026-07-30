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Семья с девятилетним ребенком заблудилась на «Красноярских Столбах»

Накануне днем, 29 июля, в национальном парке «Красноярские Столбы» заблудились супруги с девятилетним сыном. Ориентир они потеряли в районе скалы.

Накануне днем, 29 июля, в национальном парке «Красноярские Столбы» заблудились супруги с девятилетним сыном. Ориентир они потеряли в районе скалы Жаба. Уходить от места, где поняли, что заблудились, отдыхающие не стали, и позвонили по телефону 112. Сотрудникам красноярского ПСО потребовалось около часа, чтобы найти семью. Затем их доставили к Восточному входу на «Столбы». Также накануне, но уже на левобережье краевого центра, в районе СНТ «Кордон», заблудились две женщины, отправившиеся за грибами. Сообщение об этом проступило в Красноярский поисково-спасательный отряд поздно вечером. Но и в темноте сотрудникам отряда удалось обнаружить заблудившихся женщин. Их довезли до города.