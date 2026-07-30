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Елена Дятлова рассказала, когда возобновится строительство школы на ул. Левитана

До конца года власти надеются выбрать подрядную организацию.

До конца 2026 года власти Калининграда надеются выбрать подрядную организацию, которая будет достраивать многострадальную школу на улице Левитана. Об этом 30 июля во время прямой линии сказала глава городской администрации Елена Дятлова.

— Сейчас заключен контракт на пересчет сметной стоимости по данному проекту. Мы должны актуализировать сметные расценки, получить итоговую цену нового контракта, — говорит Елена Дятлова.

По ее словам, в сентябре-октябре предстоит получить документацию, прошедшую проверку экспертизы. Проведение торгов — до конца 2026 года.

— До конца года мы хотим иметь подрядную организацию, которая будет заниматься достройкой школы на Левитана. В течение 2027−2028 годов — завершение строительства, — пояснили сити-менеджер. Она отметила, что власти заинтересованы в скорейшем продолжении строительства школы.

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