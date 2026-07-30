Елена Дятлова рассказала, когда возобновится строительство школы на ул. Левитана

— До конца года мы хотим иметь подрядную организацию, которая будет заниматься достройкой школы на Левитана. В течение 2027−2028 годов — завершение строительства, — пояснили сити-менеджер. Она отметила, что власти заинтересованы в скорейшем продолжении строительства школы.