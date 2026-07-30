Льготникам Челябинской области разрешили подтверждать право на проезд через «Макс»

Новый сервис доступен городским и федеральным льготникам, школьникам старше 14 лет, студентам, имеющим право на льготный проезд, а также ветеранам СВО.
Чтобы воспользоваться цифровым подтверждением, необходимо привязать аккаунт в мессенджере «Макс» к учётной записи на Госуслугах. Затем в настройках профиля нужно создать цифровой ID — данные автоматически загрузятся из подтверждённой учётной записи. Во время проверки билетов достаточно открыть QR-код и показать его контролёру.
Проверка занимает всего несколько секунд. Контролёры считывают QR-коды с помощью специальных смартфонов.
— Современные технологии делают жизнь проще, комфортнее и доступнее. Мы используем цифровую экосистему, где городские и муниципальные услуги сами подстраиваются под человека, а не наоборот, — отметил директор МУП «СОД» Валерий Кочетков.
Как отмечают разработчики сервиса, переход на электронное подтверждение льгот позволит сократить количество бумажных документов, которые нужно носить с собой, а также ускорит проверку билетов в общественном транспорте.