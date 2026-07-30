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Льготникам Челябинской области разрешили подтверждать право на проезд через «Макс»

Жителям Челябинской области стало проще пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Теперь для подтверждения права на льготу в автобусах и трамваях можно предъявить цифровой ID в мессенджере «Макс». Благодаря этому больше не нужно носить с собой бумажные справки и оригиналы документов — вся необходимая информация хранится в электронном виде.

Источник: Pchela.News

Новый сервис доступен городским и федеральным льготникам, школьникам старше 14 лет, студентам, имеющим право на льготный проезд, а также ветеранам СВО.

Чтобы воспользоваться цифровым подтверждением, необходимо привязать аккаунт в мессенджере «Макс» к учётной записи на Госуслугах. Затем в настройках профиля нужно создать цифровой ID — данные автоматически загрузятся из подтверждённой учётной записи. Во время проверки билетов достаточно открыть QR-код и показать его контролёру.

Проверка занимает всего несколько секунд. Контролёры считывают QR-коды с помощью специальных смартфонов.

— Современные технологии делают жизнь проще, комфортнее и доступнее. Мы используем цифровую экосистему, где городские и муниципальные услуги сами подстраиваются под человека, а не наоборот, — отметил директор МУП «СОД» Валерий Кочетков.

Как отмечают разработчики сервиса, переход на электронное подтверждение льгот позволит сократить количество бумажных документов, которые нужно носить с собой, а также ускорит проверку билетов в общественном транспорте.