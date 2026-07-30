Льготникам Челябинской области разрешили подтверждать право на проезд через «Макс»

Жителям Челябинской области стало проще пользоваться льготным проездом в общественном транспорте. Теперь для подтверждения права на льготу в автобусах и трамваях можно предъявить цифровой ID в мессенджере «Макс». Благодаря этому больше не нужно носить с собой бумажные справки и оригиналы документов — вся необходимая информация хранится в электронном виде.