В Тюменской области организуют интенсив «Основы бизнес-планирования»

Онлайн-курс пройдет с 10 по 14 августа. Обучение основам предпринимательской деятельности охватит широкий круг тем, в том числе финансовое планирование, набор персонала, меры господдержки, юридические и налоговые аспекты. Курс будет полезен тем, у кого есть только желание начать свое дело, и тем, кто хочет структурировать знания.