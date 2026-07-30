В Тюменской области организуют интенсив «Основы бизнес-планирования»

Пятидневный тренинг-интенсив «Основы бизнес-планирования» организует центр «Мой бизнес» Тюменской области в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном инвестиционном агентстве.
Онлайн-курс пройдет с 10 по 14 августа. Обучение основам предпринимательской деятельности охватит широкий круг тем, в том числе финансовое планирование, набор персонала, меры господдержки, юридические и налоговые аспекты. Курс будет полезен тем, у кого есть только желание начать свое дело, и тем, кто хочет структурировать знания.
В конце обучения участники представят свои бизнес-идеи, а эксперты дадут обратную связь по доработке проекта для успешного запуска. Регистрация для участия доступна по ссылке.
Напомним, консультации по мерам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых можно получить в центре «Мой бизнес» Тюменской области по телефону +7 (3452) 49−99−44, доб. 105.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.