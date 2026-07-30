Лекарства вместо денег: нижегородским семьям с детьми‑инвалидами напомнили о выборе формы НСУ до 1 октября

Медики Нижегородской области призвали родителей детей‑инвалидов заранее и осознанно выбирать форму получения набора социальных услуг (НСУ): лекарства, медизделия и спецпитание вместо денежной компенсации. По их оценке, именно натуральная форма гарантирует непрерывность терапии и снижает риски для здоровья ребёнка.
В региональном Минздраве пояснили: федеральные льготники сами решают, получать поддержку в натуральной форме или деньгами. Заявление о выборе подаётся в Социальный фонд России (СФР) до 1 октября; с 1 января по 31 декабря следующего года действует выбранный вариант, и изменить его в течение года нельзя. Если заявление не подано, сохраняется ранее выбранная форма.
«Лекарственное обеспечение — это гарантированный доступ к жизненно необходимым и важнейшим препаратам по медицинским показаниям. В перечень входят дорогостоящие и специализированные средства, стоимость которых семье часто не покрыть. Государство даёт возможность получать такие препараты бесплатно по рецепту, без ограничений, связанных с размером денежной компенсации», — отметила начальник отдела лекарственного обеспечения областного Минздрава Наталия Очекурова.
Практика показывает, что денежная выплата нередко существенно ниже реальной стоимости лечения. В ряде случаев компенсация не покрывает даже часть расходов на назначенные врачом препараты, что может привести к перебоям в терапии, ухудшению состояния и необходимости экстренно искать дополнительные средства.
«Мы уже три года получаем НСУ в виде дорогостоящих бесплатных льготных лекарств. Это огромная поддержка: препараты помогают держать болезнь под контролем и дают уверенность, что я смогу обеспечить ребёнку всё необходимое, не ставя семью перед тяжёлым финансовым выбором… Эта льгота бережёт не только бюджет, но, прежде всего, мои силы и нервы», — рассказала многодетная мама Екатерина Игнатьева.
Медики подчеркивают: своевременное и непрерывное лечение — ключевой фактор реабилитации и качества жизни детей с ОВЗ. Многие заболевания требуют длительного, иногда пожизненного приёма медикаментов; стабильное лекарственное обеспечение позволяет избежать прогрессирования болезней, снизить частоту госпитализаций и повысить уровень самостоятельности и социальной адаптации.
«Для семьи с ребёнком‑инвалидом доступ к лекарствам по федеральной льготе — это залог спокойствия. Важно тщательно взвесить все “за” и “против”, проконсультироваться с лечащим врачом и сделать выбор, который наилучшим образом отвечает интересам здоровья ребёнка», — сказала главный врач Детской городской поликлиники № 48 Ольга Чучина.
Напомним, приверженность назначенной терапии — важный элемент профилактики осложнений хронических заболеваний. Это одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению президента РФ Владимира Путина.
Где получить информацию: территориальные органы СФР, Единый контакт‑центр СФР 8 (800) 100‑00‑01, медицинские организации по месту прикрепления, портал «Госуслуги» или МФЦ.
Ранее сообщалось, что малоимущим пенсионерам предложили компенсировать расходы на лекарства.