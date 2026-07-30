Лекарства вместо денег: нижегородским семьям с детьми‑инвалидами напомнили о выборе формы НСУ до 1 октября

«Мы уже три года получаем НСУ в виде дорогостоящих бесплатных льготных лекарств. Это огромная поддержка: препараты помогают держать болезнь под контролем и дают уверенность, что я смогу обеспечить ребёнку всё необходимое, не ставя семью перед тяжёлым финансовым выбором… Эта льгота бережёт не только бюджет, но, прежде всего, мои силы и нервы», — рассказала многодетная мама Екатерина Игнатьева.