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В России обновили требования к одному мясному деликатесу для детей: о чем речь

В России с 1 сентября введут новый ГОСТ на паштеты для детей.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый ГОСТ на мясные паштеты для детей старше 3-х лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстандарта.

Согласно новым нормам, теперь в паштеты для детей можно будет добавлять мускатный орех и кориандр.

По новому ГОСТу, паштеты должны быть однородными, без комочков, с нежной мажущейся текстурой. Цвет варьируется от светло-серого до коричневато-оранжевого. Эти нормы действуют для вареной и пастеризованной продукции, предназначенной детям после 3-х лет.

Для паштетов допускается слабосоленый вкус и едва уловимый аромат ряда специй, включая мускатный орех и кориандр. Это новшество: ранее мускатный орех и кориандр не рекомендовались.

Документ также уточняет пищевую ценность: содержание белка должно составлять не менее 12 г на 100 г продукта, жира — не более 14 г. Кроме того, в 100 г паштета должно содержаться от 270 до 450 мг кальция и от 0,03 до 0,05 мг йода.

При этом с 1 января 2028 года вступит в силу ГОСТ на глазированные сырки.