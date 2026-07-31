В России обновили требования к одному мясному деликатесу для детей: о чем речь

Документ также уточняет пищевую ценность: содержание белка должно составлять не менее 12 г на 100 г продукта, жира — не более 14 г. Кроме того, в 100 г паштета должно содержаться от 270 до 450 мг кальция и от 0,03 до 0,05 мг йода.