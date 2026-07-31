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Анастасия Волочкова решила сделать пересадку бровей

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что решилась на процедуру по пересадке бровей.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что решилась на процедуру по пересадке бровей.

— Встреча с Джамилей в ее клинике по бровям меня восхитила! Я согласилась на ее технологию по пересадке волосков на брови из своих волос с головы. Это безоперационная процедура, — сообщила она на своей странице в соцсети.

Артистка запланировала сделать эту процедуру после отдыха на Мальдивских островах.

На днях Волочкова вышла в свет в откровенном наряде. Пользователи Сети не оценили ее выбор одежды и назвали его безвкусным. По словам знаменитости, она давно перестала обращать внимание на сообщения хейтеров. Дискуссию вызвало черное кружевном платье с глубоким декольте и разрезом от бедра, в котором балерина недавно вышла на публику.

Ранее Анастасия Волочкова на своей странице в соцсети показала посылку от блогерши Виктории Бони. Она рассказала, что бывшая участница «Дома‑2» передала ей подарок с запиской. Особенно ее тронула записка от руки. Артистка записала благодарственное видео, расставив подарки в гостиной своего особняка.