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Иран дронами ударил по объектам военной базы США в Бахрейне

КСИР заявил об ответной атаке на военную базу Шейх-Иса в Бахрейне.

Источник: Комсомольская правда

Армия Ирана нанесла удары по объектам американской военной базы Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

«Беспилотники армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационным системам, а также по административной и вспомогательной инфраструктуре армии США», — отметили в ведомстве.

В КСИР добавили, что удары по объектам США стали ответной мерой. Атака иранской армии была произведена в ходе двадцать шестого этапа операции.

Ранее KP.RU сообщал, что американские военные атаковали территорию Ирана. В ходе ударов США были поражены десятки объектов КСИР, в том числе военные командные пункты, позиции с ракетным вооружением и инфраструктура военно-морских сил.

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