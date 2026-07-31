Иран дронами ударил по объектам военной базы США в Бахрейне

Армия Ирана нанесла удары по объектам американской военной базы Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.
«Беспилотники армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационным системам, а также по административной и вспомогательной инфраструктуре армии США», — отметили в ведомстве.
В КСИР добавили, что удары по объектам США стали ответной мерой. Атака иранской армии была произведена в ходе двадцать шестого этапа операции.
Ранее KP.RU сообщал, что американские военные атаковали территорию Ирана. В ходе ударов США были поражены десятки объектов КСИР, в том числе военные командные пункты, позиции с ракетным вооружением и инфраструктура военно-морских сил.