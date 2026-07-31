В Хабаровске осудят лжекурьера доставки еды за разбойное нападение на студента техникума

В ходе предварительного следствия установлено, что в конце января этого года в вечернее время злоумышленник вместе с 18-летним приятелем прибыл к дому по улице Павловича в Индустриальном районе. Сообщники позвонили в дверь к 18-летнему жильцу и представились курьерами, сообщив, что его знакомая оформила для него заказ еды. Для убедительности у одного из них при себе находился брендированный рюкзак службы доставки.