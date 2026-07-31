В Хабаровске осудят лжекурьера доставки еды за разбойное нападение на студента техникума

В Индустриальном районе Хабаровска двое грабителей обманом проникли в квартиру 18-летнего парня. Они представились курьерами доставки, а затем избили хозяина и угрожали ему пневматическим пистолетом. Налётчики вынесли технику и украшения на сумму около 150 тысяч рублей, но были задержаны по горячим следам. В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Хабаровску окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в дерзком разбойном нападении на студента техникума», — говорится в сообщении.
Дерзкое ограбление, замаскированное под доставку еды, раскрыли в Хабаровске.
В ходе предварительного следствия установлено, что в конце января этого года в вечернее время злоумышленник вместе с 18-летним приятелем прибыл к дому по улице Павловича в Индустриальном районе. Сообщники позвонили в дверь к 18-летнему жильцу и представились курьерами, сообщив, что его знакомая оформила для него заказ еды. Для убедительности у одного из них при себе находился брендированный рюкзак службы доставки.
Как только хабаровчанин открыл замок двери, подельники ворвались в жильё и, угрожая потерпевшему предметом, похожим на пистолет, избили хозяина и обыскали комнаты. Добычей налётчиков стали компьютерный системный блок, клавиатура, серебряный браслет и двое часов. Общая сумма ущерба составила порядка 150 тысяч рублей.
Грабители были задержаны по горячим следам оперуполномоченными уголовного розыска территориального отдела полиции. В ходе обысков сыщики изъяли похищенное имущество, а также орудие налёта — пневматический пистолет. Все украденные ценности были возвращены законному владельцу.
На допросе один из задержанных признался, что главной целью преступления был именно компьютер, на котором нападавшие рассчитывали найти информацию об электронных кошельках с криптовалютой.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 162 УК РФ, вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей. В отношении его младшего соучастника уголовное преследование на данный момент приостановлено.