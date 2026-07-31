В Красноярске переносится плановое отключение водозаборов в августе из-за затопления строительных котлованов дождями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «КрасКом» информирует жителей западной и северо-западной части левобережья Красноярска об изменении графика плановой остановки для подготовки к зиме водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий, которая была запланирована на 7−9 августа.
Ремонтные и профилактические работы переносятся на одну неделю по официальной просьбе подрядных организаций строительных копаний. Причиной корректировки стали проливные дожди, прошедшие в Красноярске, а также прогноз синоптикой о сильных грозах и ливнях в дни ранее планируемой остановки.
Обильные осадки подтопили строительные котлованы и транши на объектах модернизации инженерных сетей и технологического подключения новостроек. В сложившихся погодных условиях подрядчики технически не успевают завершить подготовительные земляные работы к ранее намеченному сроку.
«Мы приняли решение пойти навстречу застройщикам, так как проведение комплексного ремонта совмещено с масштабными работами по подключению новых сетей. Начинать остановку водозаборов, когда строительные площадки затоплены водой, неэффективно. Это привело бы к затягиванию сроков отключения воды для горожан, чего мы допустить не можем», — отметил генеральный директор КрасКом Олег Гончеров.
Новые даты и точное время остановки водозабора, а также измененный график временного прекращения подачи холодной воды в районы города будут утверждены совместно с администрацией Красноярска и опубликованы в ближайшее время.
Коллектив предприятия приносит горожанам извинения за вынужденную корректировку планов и просит жителей следить за официальными обновлениями.