Владислав Атмахов призвал навести порядок в сфере самокатов и электровелосипедов

— Электровелосипеды и самокаты уже давно стали частью нашего города. Но вместе с этим появились и новые вопросы — состояние техники, безопасность движения. А переделанные электровелосипеды и курьеры, которыми пользуются курьеры и гоняют возле наших подъездов и тротуаров, это уже опасная спортивная трасса непосредственно рядом с нами. Конечно же, доставка должна быть удобной и безопасной для всех, — отметил Владислав Атмахов. — А кроме этого, возникает еще и проблема с мигрантами, которые чаще всего и работают курьерами. Раз уже сложилась такая ситуация, что подобный транспорт вошел во все сферы деятельности человека, то он должен стать безопасным для всех.