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Владислав Атмахов призвал навести порядок в сфере самокатов и электровелосипедов

Вместе с региональными отделениями ЛДПР и общественниками они занялись выявлением нарушений и опасных участков.

Источник: Комсомольская правда

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов призвал навести порядок в сфере использования электровелосипедов и самокатов. Соответствующий ролик он разместил в своих социальных сетях.

— Электровелосипеды и самокаты уже давно стали частью нашего города. Но вместе с этим появились и новые вопросы — состояние техники, безопасность движения. А переделанные электровелосипеды и курьеры, которыми пользуются курьеры и гоняют возле наших подъездов и тротуаров, это уже опасная спортивная трасса непосредственно рядом с нами. Конечно же, доставка должна быть удобной и безопасной для всех, — отметил Владислав Атмахов. — А кроме этого, возникает еще и проблема с мигрантами, которые чаще всего и работают курьерами. Раз уже сложилась такая ситуация, что подобный транспорт вошел во все сферы деятельности человека, то он должен стать безопасным для всех.

Вместе с представителями региональных отделений ЛДПР и общественниками Владислав Атмахов занялся изучением ситуации в сфере электротранспорта. Они планируют заняться выявлением опасных маршрутов и проблемных участков на дорогах, а также фиксацией возможных нарушений.

— Все обращения и предложения направляются в профильные ведомства. Наша задача — сделать так, чтобы современные сервисы были удобными для людей, а улицы городов оставались безопасными для всех участников движения, — заявил Владислав Атмахов.

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