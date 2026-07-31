В Прибрежном после смертельного ДТП проводят обследование улицы Береговой

«Прежде всего, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Эта трагедия никого не оставляет равнодушным. Что касается нашей проверки, то по её результатам будет принято решение о необходимости устройства дополнительных мер по повышению безопасности движения, включая искусственные неровности, а также другие технические средства, если они будут соответствовать нормативным требованиям», — отметила Дятлова.