В Прибрежном после смертельного ДТП проводят обследование улицы Береговой

Власти Калининграда совместно с ГИБДД проводят дополнительное обследование участка улицы Береговой в Прибрежном. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова во время прямой линии в четверг, 30 июля.
«Прежде всего, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Эта трагедия никого не оставляет равнодушным. Что касается нашей проверки, то по её результатам будет принято решение о необходимости устройства дополнительных мер по повышению безопасности движения, включая искусственные неровности, а также другие технические средства, если они будут соответствовать нормативным требованиям», — отметила Дятлова.
В микрорайоне Прибрежном 5 июля произошло ДТП со смертельным исходом. Пьяный водитель сбил женщину с двумя маленькими детьми. Один из них скончался от полученных травм. В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.