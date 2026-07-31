Тренд на слизывание сока с ног моделей появился в Китае

Тренд на слизывание сока с ног моделей из Сан-Хосе к началу августа докатился до Китая. Эту забаву журналисты увидели на косплей-фестивале в Гуанчжоу. Об этом сообщает портал Оddity Сentral.
Девушки замачивали ступни в пластиковых контейнерах с лимонадом и колой, после чего разливали жидкость в стаканчики и продавали посетителям по 50 юаней (около 7,5 долларов). Несмотря на эстетическую сомнительность, спрос оказался ажиотажным — выстроились длинные очереди.
Покупатели пили напиток прямо из контейнера, другие — поднимали ноги косплеерш, чтобы жидкость стекала им в рот, и даже слизывали её с кожи. Эти кадры вызвали шок и осуждение в китайском обществе.
Организаторы Firefly Comic Con выдворили участниц с мероприятия и пообещали запретить подобные «вульгарные стенды» в будущем. Однако популярность «сока для ног», позволяет предположить, что тренд может повториться в других местах.
Ранее сообщалось, что в Китае питомцам начали делать пластические операции. Кошки становятся похожи на Микки Мауса.