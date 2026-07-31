Суд в Москве вынес приговор секс-блогерше Соне Мармеладовой

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор блогерше Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина), признав ее виновной по делу о распространении порнографических материалов через Интернет.
Суд назначил ей три года лишения свободы условно.
Ранее сторона обвинения просила приговорить Вершинину к трем с половиной годам колонии. Однако суд избрал более мягкое наказание.
Блогершу признали виновной по части 3 статьи 242 УК РФ, предусматривающей ответственность за распространение порнографии с использованием интернета группой лиц и с извлечением дохода в крупном размере. Во время судебного разбирательства Вершинина полностью признала свою вину.
По версии следствия, осужденная размещала в своем Telegram-канале рекламу закрытых чатов и каналов, где пользователям после оплаты предоставлялся доступ к порнографическим фотографиям и видеозаписям с ее участием. Следователи оценили полученный таким способом доход примерно в 30 миллионов рублей.