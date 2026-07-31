Суд в Москве вынес приговор секс-блогерше Соне Мармеладовой

По версии следствия, осужденная размещала в своем Telegram-канале рекламу закрытых чатов и каналов, где пользователям после оплаты предоставлялся доступ к порнографическим фотографиям и видеозаписям с ее участием. Следователи оценили полученный таким способом доход примерно в 30 миллионов рублей.