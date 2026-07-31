Движение приостановят на улице Ильинской в Нижнем Новгороде 2 августа

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке нижегородской улицы Ильинской в ближайшее воскресенье. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».
Неудобства для водителей связаны с проведением Крестного хода в День памяти святого пророка Божия Ильи. С 10:00 до 14:00 2 августа закроют проезд от улицы Нижегородской до дома № 9.
Также свой маршрут изменят и трамваи № 2. Их движение организуют по следующей схеме: Черный пруд — улица Пискунова — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Кулибина.
Ранее мы писали, что нижегородцы могут сэкономить при оплате поездки в транспорте картой «Мир».