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Движение приостановят на улице Ильинской в Нижнем Новгороде 2 августа

Запрет на проезд будет действовать четыре часа.

Источник: Живем в Нижнем

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке нижегородской улицы Ильинской в ближайшее воскресенье. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».

Неудобства для водителей связаны с проведением Крестного хода в День памяти святого пророка Божия Ильи. С 10:00 до 14:00 2 августа закроют проезд от улицы Нижегородской до дома № 9.

Также свой маршрут изменят и трамваи № 2. Их движение организуют по следующей схеме: Черный пруд — улица Пискунова — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Кулибина.

Ранее мы писали, что нижегородцы могут сэкономить при оплате поездки в транспорте картой «Мир».