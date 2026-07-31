Красноярская сеть продуктовых дискаунтеров выходит на рынок Южной Кореи

Сеть продуктовых дискаунтеров «Светофор», основанная в Красноярске семьей бизнесменов Шнайдеров, планирует выйти на рынок Республики Корея уже осенью 2026 года. Как пишет «7 канал Красноярск» со ссылкой на торговое представительство Российской Федерации в Сеуле, первые магазины под брендом PriceFit откроются в городах Хвасон, Йонъин и Асан.