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Красноярская сеть продуктовых дискаунтеров выходит на рынок Южной Кореи

Первые магазины под новым брендом PriceFit откроются в городах Хвасон, Йонъин и Асан.

Источник: Комсомольская правда

Сеть продуктовых дискаунтеров «Светофор», основанная в Красноярске семьей бизнесменов Шнайдеров, планирует выйти на рынок Республики Корея уже осенью 2026 года. Как пишет «7 канал Красноярск» со ссылкой на торговое представительство Российской Федерации в Сеуле, первые магазины под брендом PriceFit откроются в городах Хвасон, Йонъин и Асан.

Формат торговых точек останется прежним: минимальные издержки, складской формат, недорогие товары. Бизнесмены планируют открыть до 200 точек по стране.

Ранее владельцев сети дискаунтеров — Андрея, Сергея и Валентину Шнайдер — внесли в 21-й санкционный пакет Евросоюза. В Европе их магазины работали под брендом Mere. Сначала торговые точки закрыли, однако позже они стали открываться под другим брендом.

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