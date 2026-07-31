О неожиданном влиянии кофе на печень рассказала доктор Павлова

Учёные обнаружили связь между кофе и здоровьем тканей печени. О результатах исследований рассказала эндокринолог Зухра Павлова.
Исследователи изучили белки крови и выяснили: кофе снижает уровень белков, которые отвечают за воспаление и рубцевание тканей.
«Проще говоря, напиток мешает печени зарастать соединительной тканью», — поясняет медик.
По данным исследований, у тех, кто ежедневно выпивает от пяти чашек кофе в день риск цирроза печени снижается на 32% по сравнению с теми, кто отказывает себе в этом напитке. Риск рака печени у первых на 47% ниже, чем у вторых, а риск смерти от заболеваний печени — на 42%.
Другое исследование показало, что защитный эффект для этого органа обеспечивает любой вид кофе, в том числе, растворимый и без кофеина. Однако эффект от молотого чуть более выражен.
Павлова дополняет: речь идёт о кофе без сахара и других наполнителей — сладкий напиток, напротив, может провоцировать ожирение печени. Также следует учитывать, что польза кофе для сердечно-сосудистой и нервной систем заканчивается на отметке четыре чашки напитка в день.
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