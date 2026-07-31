О неожиданном влиянии кофе на печень рассказала доктор Павлова

По данным исследований, у тех, кто ежедневно выпивает от пяти чашек кофе в день риск цирроза печени снижается на 32% по сравнению с теми, кто отказывает себе в этом напитке. Риск рака печени у первых на 47% ниже, чем у вторых, а риск смерти от заболеваний печени — на 42%.