Суд продлил принудительное лечение нижегородскому «кукольнику» Анатолию Москвину

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 31 июля продлил принудительное лечение некрополисту- «кукольнику» Анатолию Москвину еще на полгода. Об этом пишет «Коммерсантъ Приволжье».
Нижегородец находится в психиатрической больнице № 2 с 2012 года. В его квартире тогда нашли 26 мумифицированных кукол, сделанных из выкопанных из могил детей. Суд признал мужчину виновным по статье о надругательстве над телами умерших, но освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.
Пребывание Москвина в клинике постоянно продлевают. Он должен был выйти в конце 2025 года, но в итоге лечение продлили еще на полгода.