Суд продлил принудительное лечение нижегородскому «кукольнику» Анатолию Москвину

Нижегородец находится в психиатрической больнице № 2 с 2012 года. В его квартире тогда нашли 26 мумифицированных кукол, сделанных из выкопанных из могил детей. Суд признал мужчину виновным по статье о надругательстве над телами умерших, но освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.