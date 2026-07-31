Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анжелика Майстер проверила ремонт школ и больниц в Светловском округе

В амбулатории посёлка Волочаевское обновляют инфраструктуру. В школе № 5 Светлого капремонт начнётся в 2026—2027 годах, учеников будут подвозить. Заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер посетила Светловский городской округ с проверкой ремонтных работ в учреждениях образования и здравоохранения. В посёлке Волочаевское она оценила состояние врачебной…

Источник: Янтарный край

В амбулатории посёлка Волочаевское обновляют инфраструктуру. В школе № 5 Светлого капремонт начнётся в 2026—2027 годах, учеников будут подвозить.

Заместитель председателя правительства Калининградской области — министр социальной политики Анжелика Майстер посетила Светловский городской округ с проверкой ремонтных работ в учреждениях образования и здравоохранения.

В посёлке Волочаевское она оценила состояние врачебной амбулатории и сроки запланированного ремонта. Также в рамках регионального проекта «Калининградская область — здоровье в каждый дом» в июне мобильная бригада приняла 147 человек: жители прошли флюорографию, маммографию, ЭКГ и получили консультации специалистов.

В Светловской центральной районной больнице завершается ремонт четвёртого этажа терапевтического отделения. Ранее в больнице отремонтировали рентген-кабинет и установили новый аппарат, а также обновили кровлю терапевтического корпуса.

В школе № 5 Светлого в 2026—2027 годах по нацпроекту «Молодёжь и дети» проведут капремонт и оснащение на сумму более 139 млн рублей. На время работ ученики будут учиться во втором корпусе школы № 1, куда их будут бесплатно подвозить заказными автобусами. В детском саду № 10 «Чайка» воспитываются 156 детей — его состояние также проверила зампред.