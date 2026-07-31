Анжелика Майстер проверила ремонт школ и больниц в Светловском округе

В школе № 5 Светлого в 2026—2027 годах по нацпроекту «Молодёжь и дети» проведут капремонт и оснащение на сумму более 139 млн рублей. На время работ ученики будут учиться во втором корпусе школы № 1, куда их будут бесплатно подвозить заказными автобусами. В детском саду № 10 «Чайка» воспитываются 156 детей — его состояние также проверила зампред.