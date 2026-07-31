Светлана Иванова опубликовала фото с празднования 65-летия мужа Джаника Файзиева

Отношения Светланы Ивановой и Джаника Файзиева начались в 2011 году. Они познакомились во время работы над фильмом «Август. Восьмого», в котором актриса исполнила одну из главных ролей. В браке у супругов родились две дочери — Полина и Мира. Всего у режиссера шестеро детей.