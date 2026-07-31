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Светлана Иванова опубликовала фото с празднования 65-летия мужа Джаника Файзиева

Режиссер Джаник Файзиев отметил 65-летний юбилей в кругу семьи. Праздник прошел в ресторане, где собрались его супруга, актриса Светлана Иванова, их дочери, а также дети режиссера от предыдущих отношений.

Режиссер Джаник Файзиев отметил 65-летний юбилей в кругу семьи. Праздник прошел в ресторане, где собрались его супруга, актриса Светлана Иванова, их дочери, а также дети режиссера от предыдущих отношений.

Снимки с семейного торжества артистка и старшая дочь режиссера Франгиз Файзиева опубликовали в соцсетях. На опубликованных фото юбиляр запечатлен за праздничным столом. В какой-то момент знаменитость задувает свечи на торте в окружении родных.

— Сегодня папа наш родился, — подписала кадр Франгиз.

Иванова разместила такую же фотографию в своем блоге.

Отношения Светланы Ивановой и Джаника Файзиева начались в 2011 году. Они познакомились во время работы над фильмом «Август. Восьмого», в котором актриса исполнила одну из главных ролей. В браке у супругов родились две дочери — Полина и Мира. Всего у режиссера шестеро детей.