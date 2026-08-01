МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Немецкий тренер-берейтор Мартина Штэммлер-Герузел, получившая гражданство России, в интервью ТАСС рассказала, что разработала для немцев туристические маршруты на Сахалин.
«У меня было много возможностей для работы над новыми идеями. Я разработала несколько новых туристических маршрутов, в том числе на Сахалин, куда хотела бы возить туристов», — отметила она. Немецкий тренер-берейтор также поделилась, что планирует новый проект в России вместе с гендиректором «Кремлевской школы верховой езды» Борисом Петровым. «Но пока мы не хотим раскрывать слишком много подробностей», — добавила она.
Штэммлер-Герузел отметила, что за последние полгода-год немцы начали понимать, насколько много пропаганды они слышали раньше. «Я надеюсь, что вскоре все войдет в более спокойное и упорядоченное русло, что ситуация стабилизируется. Видно, что постепенно они начинают осознавать, что происходит на самом деле. И я очень рада, что все больше людей начинают это понимать», — указала она.
«Недавно проводилось статистическое исследование. Если я правильно помню, только 17% людей все еще опасаются, что может начаться война с Россией. Остальные уже поняли ситуацию иначе», — пояснила собеседница агентства.
Президент России Владимир Путин принял Штэммлер-Герузел в российское гражданство 13 июля. Она специализируется на работе с тяжеловозными породами лошадей и ранее принимала участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», где демонстрировала выступление вместе со своими подопечными — представителями владимирских лошадей-тяжеловозов.