Получившая гражданство РФ Штэммлер-Герузел разработала турмаршруты на Сахалин

Штэммлер-Герузел отметила, что за последние полгода-год немцы начали понимать, насколько много пропаганды они слышали раньше. «Я надеюсь, что вскоре все войдет в более спокойное и упорядоченное русло, что ситуация стабилизируется. Видно, что постепенно они начинают осознавать, что происходит на самом деле. И я очень рада, что все больше людей начинают это понимать», — указала она.