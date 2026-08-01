Михаил Мишустин посетил школу № 22 имени Д. Б. Ондара в Кызыле

Особый акцент в школьной программе сделан на инженерно-техническом и естественно-научном направлениях, а также на практических навыках, проектном мышлении и способности к инновациям. На базе учреждения функционирует ресурсный центр для работы с одаренными детьми. За год с момента открытия школы ученики участвовали в конкурсах и олимпиадах, где показали высокие результаты.