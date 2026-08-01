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Михаил Мишустин посетил школу № 22 имени Д. Б. Ондара в Кызыле

Ученики этого образовательного учреждения показали высокие результаты на конкурсах и олимпиадах.

Источник: Национальные проекты России

Премьер-министр Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Тыву посетил среднюю общеобразовательную школу № 22 имени Д. Б. Ондара в Кызыле, сообщили в правительстве РФ. Учреждение было открыто в прошлом году.

Особый акцент в школьной программе сделан на инженерно-техническом и естественно-научном направлениях, а также на практических навыках, проектном мышлении и способности к инновациям. На базе учреждения функционирует ресурсный центр для работы с одаренными детьми. За год с момента открытия школы ученики участвовали в конкурсах и олимпиадах, где показали высокие результаты.

Председатель правительства посетил кабинеты начальных классов и труда. Также он осмотрел столовую, где обедали ребята из пришкольного лагеря дневного пребывания. Затем Михаилу Мишустину показали кабинет физики и библиотеку. Педагоги рассказали о книжном фонде: там находятся классические произведения и издания, посвященные родному краю.

По словам заместителя председателя правительства Тывы Алексея Сазан-оола, с 2020 года в регионе отремонтированы 53 и построены 12 школ на более чем 8,5 тыс. мест. Это позволило полностью ликвидировать третью смену. Также министерством образования республики был разработан учебник «История нашего края» для 5−7-х классов. При поддержке Минпросвещения РФ он получил статус государственного.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.