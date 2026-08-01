В Ростове на территории Змиёвской балки запретили устраивать пикники

Уточняется, что по новым правилам сейчас нельзя жечь огонь, костры, траву и листву; ставить мангалы и жарить еду на открытом огне; копать, рыть, распахивать склоны и рубить деревья. Любые стройки или земляные работы разрешены только с отдельного согласования. Если будут найдены старые останки или ценные исторические вещи, то в этом случае работы надо сразу остановить.