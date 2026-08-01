В Ростове на территории Змиёвской балки запретили устраивать пикники

На основании постановления комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, теперь в Ростове на территории Змиёвской балки, где захоронены жертвы Великой Отечественной войны, запрещено устраивать пикники, кататься с горок и выгуливать собак.
Уточняется, что по новым правилам сейчас нельзя жечь огонь, костры, траву и листву; ставить мангалы и жарить еду на открытом огне; копать, рыть, распахивать склоны и рубить деревья. Любые стройки или земляные работы разрешены только с отдельного согласования. Если будут найдены старые останки или ценные исторические вещи, то в этом случае работы надо сразу остановить.
Кроме того, для соседних жилых домов ввели ограничения: нельзя строить здания выше 10,5 метров, ставить вышки сотовой связи и прокладывать новые крупные дороги.