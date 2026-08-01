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В Ростове на территории Змиёвской балки запретили устраивать пикники

Это сделано на основании постановления комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

На основании постановления комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, теперь в Ростове на территории Змиёвской балки, где захоронены жертвы Великой Отечественной войны, запрещено устраивать пикники, кататься с горок и выгуливать собак.

Уточняется, что по новым правилам сейчас нельзя жечь огонь, костры, траву и листву; ставить мангалы и жарить еду на открытом огне; копать, рыть, распахивать склоны и рубить деревья. Любые стройки или земляные работы разрешены только с отдельного согласования. Если будут найдены старые останки или ценные исторические вещи, то в этом случае работы надо сразу остановить.

Кроме того, для соседних жилых домов ввели ограничения: нельзя строить здания выше 10,5 метров, ставить вышки сотовой связи и прокладывать новые крупные дороги.