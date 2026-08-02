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НПЗ в Грузии пытается избежать западных санкций: завод отказался от переработки нефти из РФ

Кулевский НПЗ заявил о переходе с российской на казахстанскую и ливийскую нефть.

Источник: Комсомольская правда

Расположенный в Грузии Кулевский НПЗ отказался от переработки российской нефти. Завод переходит на ресурсы из Казахстана и Ливии. Таким образом предприятие пытается избежать западных санкций. Соответствующее заявление опубликовала управляющая терминалом Black Sea Petroleum.

Компания сообщила, что продолжает тесно сотрудничать с Еврокомиссией. Она уведомит ЕК о планах по диверсификации.

«Кулевский нефтеперерабатывающий завод в июле уже получил и обработал сырую нефть казахстанского происхождения, что продолжится и в августе… завод [также] получит нефть ливийского происхождения», — отметили в Black Sea Petroleum.

В Грузии между тем задержали россиянку Татьяну Курашкевич. Она арестована по запросу США. Как пишет РИА Новости, состояние женщины ухудшилось в СИЗО. У нее наблюдаются гипертония и повышенное артериальное давление.

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