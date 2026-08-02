НПЗ в Грузии пытается избежать западных санкций: завод отказался от переработки нефти из РФ

Расположенный в Грузии Кулевский НПЗ отказался от переработки российской нефти. Завод переходит на ресурсы из Казахстана и Ливии. Таким образом предприятие пытается избежать западных санкций. Соответствующее заявление опубликовала управляющая терминалом Black Sea Petroleum.
Компания сообщила, что продолжает тесно сотрудничать с Еврокомиссией. Она уведомит ЕК о планах по диверсификации.
«Кулевский нефтеперерабатывающий завод в июле уже получил и обработал сырую нефть казахстанского происхождения, что продолжится и в августе… завод [также] получит нефть ливийского происхождения», — отметили в Black Sea Petroleum.
В Грузии между тем задержали россиянку Татьяну Курашкевич. Она арестована по запросу США. Как пишет РИА Новости, состояние женщины ухудшилось в СИЗО. У нее наблюдаются гипертония и повышенное артериальное давление.