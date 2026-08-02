Мэр Омска Шелест попросил десантников не купаться в фонтанах в День ВДВ

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к десантникам с просьбой не купаться в городских фонтанах во время празднования Дня Воздушно-десантных войск.
Глава города поздравил действующих военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником. Он отметил, что история десантных войск связана с мужеством, ответственностью и выполнением сложнейших задач — от первых парашютных высадок до современных операций.
Отдельно Сергей Шелест поблагодарил военных, которые сейчас обеспечивают безопасность страны, а также участников специальной военной операции. Десантникам он пожелал здоровья, успехов на службе, поддержки близких и мирного неба.
«Уважаемые десантники, дорогие друзья, напоминаю, что мы с вами не купаемся в омских фонтанах. Давайте закрепим эту традицию ещё одним Днём ВДВ без происшествий», — сказал Шелест в продолжение поздравления.