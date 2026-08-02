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Глеб Никитин поздравил десантников Нижегородской области с Днем ВДВ

Губернатор поблагодарил военнослужащих и ветеранов воздушно-десантных войск за службу, мужество и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск. Обращение главы региона опубликовано пресс-службой правительства Нижегородской области.

Никитин отметил, что Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой российской армии, а сплоченность, взаимовыручка и верность девизу «Никто, кроме нас!» остаются основой десантного братства. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал нижегородцам, выполняющим боевые задачи, а также подчеркнул, что регион продолжает поддерживать военнослужащих и их семьи.

Особую признательность глава региона выразил ветеранам ВДВ, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи. В завершение он пожелал всем десантникам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и надежного семейного тыла.

Ранее сообщалось, что фонтаны не планируют отключать в День ВДВ в Нижнем Новгороде.