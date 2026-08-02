Глеб Никитин поздравил десантников Нижегородской области с Днем ВДВ

Никитин отметил, что Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой российской армии, а сплоченность, взаимовыручка и верность девизу «Никто, кроме нас!» остаются основой десантного братства. Отдельные слова благодарности губернатор адресовал нижегородцам, выполняющим боевые задачи, а также подчеркнул, что регион продолжает поддерживать военнослужащих и их семьи.