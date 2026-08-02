Татарстанский вуз провел программу языкового лагеря в Китае

Слушатели Центра китайского языка Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти» (АГТУ ВШН) приняли участие в смене летнего языкового лагеря в Китае. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан.
Программа началась с входного тестирования, по результатам которого каждый участник был распределен в учебную группу, соответствующую его уровню владения языком. В ходе ежедневных занятий основное внимание уделялось развитию разговорных компетенций и отработке навыков практического применения языка в ситуациях реальной коммуникации. Также для участников были организованы мастер-классы по традиционному искусству «цзаньхуа», тематические сессии, посвященные истории национального костюма ханьфу, церемония чаепития и экскурсия в Музей культуры ушу.
«Для Высшей школы нефти международные образовательные программы — это возможность дать студентам не только качественную языковую подготовку, но и опыт полного погружения в другую культуру. Именно такие проекты формируют специалистов, готовых работать в глобальной профессиональной среде и выстраивать международное сотрудничество», — отметил ректор АГТУ «Высшая школа нефти» Александр Дьяконов.
Кроме того, состоялась рабочая встреча представителей Центра китайского языка АГТУ ВШН с руководством международного факультета DUFE. Стороны обсудили перспективы создания совместного центра китайского языка, запуск онлайн-курсов для подготовки к сдаче экзамена, а также реализацию совместных образовательных проектов. По итогам прохождения программы все участники получили официальные сертификаты установленного образца.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.