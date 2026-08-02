Татарстанский вуз провел программу языкового лагеря в Китае

Программа началась с входного тестирования, по результатам которого каждый участник был распределен в учебную группу, соответствующую его уровню владения языком. В ходе ежедневных занятий основное внимание уделялось развитию разговорных компетенций и отработке навыков практического применения языка в ситуациях реальной коммуникации. Также для участников были организованы мастер-классы по традиционному искусству «цзаньхуа», тематические сессии, посвященные истории национального костюма ханьфу, церемония чаепития и экскурсия в Музей культуры ушу.