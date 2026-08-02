В Татарстане хотят открыть аналог «Диснейленда»

В Татарстане планируют создать уникальный парк развлечений под названием «Туганленд». Проект позиционируют как национальный аналог «Диснейленда».
О задумке рассказал автор инициативы Радик Абдрахманов. Он озвучил планы по организации проекта во время V Всероссийского турнира по стрельбе из традиционного лука «Туган Батыр».
Главная задача парка — не только привлечь в республику туристов из разных стран, но и дать детям возможность ближе познакомиться с героями татарского народа и историей региона.
Как отметил Абдрахманов в беседе с агентством «Татар информ», цель проекта — сделать Туганленд местом с мировой известностью, куда будут стремиться приехать гости со всего света.