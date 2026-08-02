В Пермском крае сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер»

В Пермском крае отменили режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства безопасности Пермского края.
Напомним, сегодня утром, в 8.30, на территории Пермского края был введен режим опасности БПЛА. Чуть позже включили режим «Ковер» радиусом на 100 километров. Через несколько часов, объявление об опасности отменили.
«Беспилотную опасность» ввели в связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних с Прикамьем регионах. В момент действия режима все оперативные службы Пермского края находились в полной готовности для предотвращения возможных угроз.
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