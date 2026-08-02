Шесть новых законов: как изменится жизнь россиян в августе 2026 года?

В августе 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Об этом сообщили в Государственной Думе РФ.
1 августа.
Увеличение накопительных пенсий.
Социальный фонд в беззаявительном порядке провёл ежегодную корректировку выплат. Она затронула два вида начислений: накопительную пенсию и срочную пенсионную выплату.
В результате перерасчёта накопительная пенсия увеличилась на 17,3%, а срочная пенсионная выплата — на 19,32%.
Изменения в Налоговом кодексе.
Теперь налоговые уведомления в первую очередь направляют через портал «Госуслуги», но только тем гражданам, которые там зарегистрированы.
При этом право получения данных сведений на бумажном носителе сохраняется. Такой вариант остаётся доступным в двух случаях:
если человек не зарегистрирован на «Госуслугах»;
если он официально отказался от получения уведомлений через портал.
Все данные, которые отображаются в личном кабинете на «Госуслугах», защищены режимом налоговой тайны.
6 августа.
Противодействие кибермошенникам.
Если при оформлении договора на услуги связи с иностранцем или лицом без гражданства будут нарушены установленные требования, виновному грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или же лишение свободы сроком до одного года.
Отдельная ответственность предусмотрена за противоправные действия, связанные с личной информацией. За незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки и телефонных переговоров из корыстных побуждений нарушителю будет грозить до четырёх лет лишения свободы.
Благоустройство территорий.
Содействие благоустройству территории включат в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности. В частности, это уборка парков и дворов, озеленение территорий, обустройство детских площадок.
Благодаря новому закону те, кто занимается обустройством пространств на безвозмездной основе, смогут претендовать на поддержку со стороны государства.
Допуск операторов связи в дома.
Управляющие многоквартирными домами обязаны соблюдать установленные правила взаимодействия с операторами связи — в том числе при установке, обслуживании и демонтаже сетей. За несоблюдение требований предусмотрена ответственность: максимальный размер штрафа может достигать 500 тысяч рублей. Такие изменения призваны сделать рынок услуг связи более конкурентным.
Поддержка отечественного виноградарства.
Разрешено размещение рекламы российских винодельческих хозяйств вдоль автомобильных дорог общего пользования на территориях регионов, в границах которых расположены соответствующие производства. При этом рекламные материалы будут носить исключительно информационный характер.