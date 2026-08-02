В Улан-Удэ на улице Светлой обновили асфальт

Новый асфальт уложили на улице Светлой в столице Бурятии Улан-Удэ. Работы на улице проводились в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по строительству.
Ремонт проводили в два этапа: в прошлом году специалисты обновили участок протяженностью 1,3 км, а в июне 2026 года сдали финальный отрезок — 330 м. Благодаря проведенным работам улучшился путь до детского сада «Зорька» и школы № 8.
Помимо асфальта, на улице обновили тротуар, нанесли дорожную разметку и установили необходимые знаки. Особое внимание уделили доступности среды — на участке оборудовали съезды для маломобильных горожан, а также для родителей с детскими колясками.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.