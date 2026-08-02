Чесноков назвал сюрпризом победу теннисистки Лютовой в Мемфисе

«Вообще, Лютова такой игрок, который мало ошибается. У нее нет мощной подачи, но ее обыграть в один-два удара очень сложно. До этой недели я не знал о такой теннисистке, поэтому ее победа стала для меня сюрпризом. В 16 лет мало кому удавалось выиграть первый титул, так что это потрясающее достижение», — добавил собеседник агентства.