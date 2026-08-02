Чесноков назвал сюрпризом победу теннисистки Лютовой в Мемфисе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Победа 16-летней россиянки Кристины Лютовой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Мемфисе стала настоящим сюрпризом. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
Лютова обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову в финальном матче турнира в Мемфисе. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу Лютовой, прошедшей в основную сетку благодаря победе в квалификации.
«Первый сет просто прошел в одну калитку, и я не верил, что Лютова сможет переломить игру, но второй получился зеркальным первому. В третьем несколько поменялась погода, и мне кажется, что чешка немного посыпалась», — сказал Чесноков.
«Вообще, Лютова такой игрок, который мало ошибается. У нее нет мощной подачи, но ее обыграть в один-два удара очень сложно. До этой недели я не знал о такой теннисистке, поэтому ее победа стала для меня сюрпризом. В 16 лет мало кому удавалось выиграть первый титул, так что это потрясающее достижение», — добавил собеседник агентства.
Для россиянки это соревнование стало первым в карьере под эгидой WTA. Лютова стала самой молодой за семь лет победительницей турнира WTA. В 2019 году 15-летняя американка Коко Гауфф выиграла турнир в австрийском Линце.