Устроивший смертельное ДТП на Бору водитель без прав получил 7 лет колонии

Суд признал молодого человека виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением прав на 2 года. Кроме того, с осужденного взыскали более 1,7 млн рублей в пользу родственников погибшего. Приговор в законную силу пока не вступил.