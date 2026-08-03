Устроивший смертельное ДТП на Бору водитель без прав получил 7 лет колонии

Борский городской суд Нижегородской области вынес приговор Илье Уфину, устроившему смертельное ДТП без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного суда.
Трагедия произошла 21 декабря 2025 года на автодороге «поселок Шпалозавода — Филипповское». На скользкой трассе обвиняемый превысил скорость, из-за чего автомобиль занесло, выкинуло в кювет и врезало в дерево. Находившийся на переднем сиденье непристегнутый пассажир скончался от травм. После этого виновник аварии сбежал, оставив погибшего знакомого в салоне.
Суд признал молодого человека виновным по ч. 4 ст. 264 УК РФ и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением прав на 2 года. Кроме того, с осужденного взыскали более 1,7 млн рублей в пользу родственников погибшего. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее сообщалось, что нижегородец приговорён к 16 годам колонии за жестокое убийство супруги.