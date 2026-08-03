Более 700 нижегородцев приняли участие в забеге ко Дню железнодорожника

Благодаря забегу и акции «Не бегу, но помогу!» удалось собрать свыше 500 тысяч рублей. Все средства направят в фонд «Нижегородский онкологический научный центр» — он оказывает поддержку детям, проходящим лечение в онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ, а также их семьям.