Более 700 нижегородцев приняли участие в забеге ко Дню железнодорожника

В Нижнем Новгороде 1 августа 2026 года в парке культуры и отдыха имени 1 Мая прошли спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника. В празднике приняли участие свыше тысячи любителей активного образа жизни.
Центральным событием стал благотворительный забег «Достигая цели!»: на старт вышли более 700 человек, которые преодолевали дистанции разной протяжённости. Параллельно в парке работали площадки с детскими мастер‑классами и выступали творческие коллективы.
Благодаря забегу и акции «Не бегу, но помогу!» удалось собрать свыше 500 тысяч рублей. Все средства направят в фонд «Нижегородский онкологический научный центр» — он оказывает поддержку детям, проходящим лечение в онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ, а также их семьям.
Участникам забега вручили медали, а призёры, занявшие I, II и III места, получили дипломы и памятные подарки.
Также в рамках празднования на Малой Горьковской железной дороге состоялся шахматный турнир для детей 8−14 лет. Соревнования посвятили Дню железнодорожника и 90‑летию Детских железных дорог России. Семь юных шахматистов были награждены ценными призами.