В кампусе новгородского вуза начали возводить девятый этаж жилых корпусов

Общая площадь помещений кампуса — более 75 тыс. кв. м. В комплекс входят пять жилых корпусов переменной этажностью 12−14 этажей. Они рассчитаны на 4 тысячи мест, заселиться туда смогут иногородние студенты университета и молодые ученые. Распределение мест будет зависеть от успеваемости: чем лучше студент учится, тем более комфортные условия ему предложат. В кампусе смогут проживать студенты всех направлений подготовки — технических, гуманитарных и естественно-научных.