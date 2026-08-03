В кампусе новгородского вуза начали возводить девятый этаж жилых корпусов

Возведение девятого этажа жилых корпусов университетского кампуса стартовало в Великом Новгороде по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Новгородском государственном университете (НовГУ) им. Ярослава Мудрого.
Общая площадь помещений кампуса — более 75 тыс. кв. м. В комплекс входят пять жилых корпусов переменной этажностью 12−14 этажей. Они рассчитаны на 4 тысячи мест, заселиться туда смогут иногородние студенты университета и молодые ученые. Распределение мест будет зависеть от успеваемости: чем лучше студент учится, тем более комфортные условия ему предложат. В кампусе смогут проживать студенты всех направлений подготовки — технических, гуманитарных и естественно-научных.
«Здесь будет создан центр компетенций по полному сопровождению технологического цикла новых полупроводниковых изделий для предприятий региона и всей страны. Так, использование принципиально новых материалов позволит проектировать чипы нового поколения: они будут значительно превосходить существующие аналоги по быстродействию, компактности и энергоэффективности. Параллельно на базе кампуса будет сформировано пространство для практики и совместной работы студентов», — подчеркнул проректор по образовательной деятельности НовГУ Андрей Ефременков.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.