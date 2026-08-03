В Прикамье учителю с 25-летним стажем вернули право на досрочную пенсию

Прокуратура Суксунского района Пермского края дала оценку обращения учителя о нарушении ее социальных прав. Местная жительница выработала необходимый 25-летний стаж педагогической деятельности.
Педагогу не удалось назначить досрочную пенсию. Отказ мотивировали недостижением ею необходимого возраста.
«После вмешательства прокуратуры за женщиной признано право на льготное пенсионное обеспечение. В настоящее время она получает положенные выплаты», — сообщил Единый портал органов прокуратуры РФ.
Ранее стало известно о решении краевого суда в отношении работодателя. Сотруднику необоснованно изменили основание для увольнения.