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В Прикамье учителю с 25-летним стажем вернули право на досрочную пенсию

Трудовые права педагога защитила прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Суксунского района Пермского края дала оценку обращения учителя о нарушении ее социальных прав. Местная жительница выработала необходимый 25-летний стаж педагогической деятельности.

Педагогу не удалось назначить досрочную пенсию. Отказ мотивировали недостижением ею необходимого возраста.

«После вмешательства прокуратуры за женщиной признано право на льготное пенсионное обеспечение. В настоящее время она получает положенные выплаты», — сообщил Единый портал органов прокуратуры РФ.

Ранее стало известно о решении краевого суда в отношении работодателя. Сотруднику необоснованно изменили основание для увольнения.