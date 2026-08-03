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Президент Путин назвал Красноярск географическим центром России

Глава государства выступил на церемонии закрытия конкурса «Большая перемена».

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск с официальным визитом 3 августа. Глава государства сразу направился в Сибирский федеральный университет, где прошёл финал всероссийского конкурса «Большая перемена» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

В финале участвовали более 800 школьников из разных регионов России и старшеклассников из других стран. Президент поздравил участников, поблагодарил педагогов и наставников, а также подчеркнул важность Красноярска для страны.

«Красноярск — это географический центр России. Это большой, крупный, промышленный, индустриальный, научный, образовательный центр Российской Федерации», — отметил Владимир Путин.

Ранее мы сообщали, что за шесть лет в «Большой перемене» участвовали 7 млн школьников.