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Зоопсихолог объяснила нелюбовь кошек к закрытым дверям

Зоопсихолог Ершова: закрытые двери вызывают у кошек тревогу и любопытство.

Источник: Комсомольская правда

Кошке важен контроль над территорией, а закрытые двери мешают ей обходить свои «владения» и также вызывают любопытство. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила зоопсихолог Оксана Ершова.

«Дом она воспринимает как собственное пространство, которое должно оставаться доступным и предсказуемым. Закрытая дверь внезапно ограничивает доступ к части территории, и это вызывает у животного тревогу», — отметила она.

По словам эксперта, особенно негативно на закрытые двери реагируют питомцы с выраженным территориальным поведением и тревожные кошки, привязанные к хозяину. Кроме того, у них резко усиливается любопытство к происходящему за дверью.

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