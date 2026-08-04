Сын спас мать от мошенников — биробиджанка чуть не отдала им 400 тысяч

47-летней жительнице Биробиджана на домашний телефон позвонил «мастер ЖКХ», сообщил о плановой проверке счетчиков и попросил продиктовать номер СНИЛС. Женщина назвала данные. На следующий день ей позвонила «старший следователь» и заявила, что из-за утечки данных на нее оформляют кредит в Татарстане. Злоумышленница убедила биробиджанку снять 400 тысяч рублей и передать курьеру для «сохранности». При этом запретила кому-либо рассказывать. Несмотря на запрет, женщина рассказала о случившемся сыну. Он сразу понял, что это аферисты, и настоял на обращении в полицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.